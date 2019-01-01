تقارير - الاتحاد يوقع مع تين كات خلفًا لسييرا

تين كات يخوض تجربة جديدة في السعودية.

نجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي، في التوقيع مع المدرب الهولندي تين كات، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة القادمة، خلفًا للتشيلي لويس سييرا.

الاتحاد قرر إقالة لويس سييرا، بسبب سوء النتائج، ليتم تعيين المدرب الوطني محمد العبدلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن الاتحاد وقع رسميًا مع تين كات، حيث سيصل إلى جدة خلال الساعات المقبلة، لاستكمال إجراءات التعاقد.

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تعاقد الاتحاد مع تين كات جاء بعد نجاحه في التجارب التي خاضها في الخليج، مع ناديي الجزيرة والوحدة الإماراتيين.

تعثر المفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، تسبب في إجراء التعاقد مع تين كات، لتدريب الاتحاد الفترة القادمة.

وحقق تين كات مع الجزيرة العديد من الإنجازات، أبرزها الحصول على بطولتي الدوري والكأس، بالإضافة إلى المركز الرابع بكأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات عام 2017.