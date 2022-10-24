الاتحاد بعد تبرئته في قضية حمد الله: تعاقداتنا تتم وفقًا للأعراف

وفقًا لمحامي عبد الرزاق حمد الله فإن فيفا لم يدن الاتحاد في قضية تحريضه للاعب بالرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده

احتفل أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، ببراءة ناديه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وناديه السابق النصر، مؤكدًا أنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق ناديه.

محامي حمد الله؛ فهد بارباع، أعلن اليوم الإثنين، صدور حكم من قبل فيفا لصالح موكله، في الشكوى التي قدمها ضد النصر، بإلزام الأخير بدفع المبالغ المتأخرة عليه بموجب العقد الذي كان موقع بينهما. (طالع التفاصيل)

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ولم تتم إدانة النادي الجداوي في القضية، رغم تقديم النادي العاصمي للتسجيلات الصوتية، كدليل تحريض من الاتحاد لحمد الله بالرحيل عن العالمي خلال فترة سريان عقده.

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وكتب الحائلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صادق قرار "فيفا" على ما سبق وأكدناه بأن نادي الاتحاد، لم يخطئ أو يتجاوز في تعاقده مع اللاعب عبدالرزاق حمد الله، وأن التعاقد تم بناءً على الأنظمة والأعراف المحلية والدولية".

وأضاف: "كما ذكرنا سابقاً بأننا في مجلس الإدارة لن نتوانى في بذل كل جهد ممكن لحفظ حقوق النادي ولاعبيه ومنسوبيه".

يذكر أن الاتحاد كان قد تمت إدانته محليًا في القضية من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ تم حرمانه من التعاقدات لفترة واحدة، بجانب إيقاف حمد الله أربعة أشهر، وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، ستة أشهر.

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لكن حاليًا العميد استأنف ضد هذه القرارات أمام مركز التحكيم السعودي، وفي انتظار القرارات النهائية في قادم الأيام إلا أنه تم تعليق عقوبة إيقاف المغربي لحين الانتهاء من البت في القضية.

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