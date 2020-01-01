الاتحاد يستعيد بريجوفيتش ويبحث عن مدافع سعودي

الاتحاد يُحاول تعويض زياد الصحفي

أبلغ ألكساندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد السعودي إدارة ناديه بعودته اليوم السبت للسعودية، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بدءً من يوم غدٍ الأحد استعدادًا لمواجهة العدالة في الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

وكان المهاجم الصربي قد غاب عن الفريق لمدة 6 أيام بإذن خاص تواجد خلالها في بلاده لظروف عائلية خاصة به، وسيعود اليوم إلى جدة وسط غموض كثيف يُحيط بمستقبله مع الاتحاد.

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إذ أفادت مصادر مقربة من العميد أن الإدارة تُواجه صعوبة بالغة في تسويق اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي نظرًا لارتفاع قيمة الشرط الجزائي في عقده، ولذا قد تضطر للحفاظ عليه حتى نهاية الموسم.

من جانب آخر، أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الإدارة الاتحادية تبحث حاليًا عن مدافع محلي للتعاقد معه تعويضًا لإصابة زياد الصحفي وغيابه عن اللعب حتى نهاية الموسم الجاري.

الصحفي كان قد أجرى عملية جراحية ناجحة في باريس الأسبوع الماضي لعلاج كسر إجهادي تعرض له قبل مواجهة الفيصلي في ديسمبر الماضي، ومن المتوقع غيابه حتى نهاية الموسم.

ويدرس الاتحاد عدة خيارات محلية لكنه لم يستقر بعد على اسم محدد للعمل على ضمه، علمًا أن الوافد الجديد سيلعب بجانب برونو أوفيني الذي ضمه النادي هذا الشهر من الوكرة القطري.