العميد بقيادة مدربه الألماني ينز فيسينج حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام باختاكور الأوزبكي بثنائية نظيفة، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

ثنائية النمور سجلها مهند الشنقيطي والمهاجم النيجيري جورج إلينيخينا في الدقيقتين السابعة والـ47 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة السابعة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد باختاكور عند النقطة الثانية في المركز الـ15 (قبل الأخير)، في جدول ترتيب دوري الغرب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الاتحاد وباختاكور، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

اتحاد فيسينج ليس عاجزًا

يمكننا انتقاد اتحاد ينز فيسينج كما نشاء، لكن الأكيد وسط كم السلبيات في الفريق أن التنوع الهجومي حاضر وسط تواضع المهاجم المغربي يوسف النصيري وظهور النيجيري جورج إلينيخينا على فترات، في ظل تفضيل المدرب الألماني للأول.

هذا التنوع يظهر بوضوح في مباريات الموسم الجاري من النخبة الآسيوية، فالتهديف يشارك به الأظهرة ولاعبي الوسط أكثر من المهاجمين.

العميد سجل سبعة أهداف خلال خمس مباريات لعبها النمور – حتى الآن – في النخبة الآسيوية؛ عن طريق جورجينيو فاينالدوم، ريتشارد ريوس، حسام عوار، يوسف النصيري، مروان الصحفي، مهند الشنقيطي وجورج إلينيخينا.

الأية تنقلب في الاتحاد

لطالما تحدثنا عن سوء العنصر المحلي في الاتحاد، لكن أمام باختاكور الليلة انقلبت الأية، وتفوق أكثر من لاعب محلي على العناصر الأجنبية.

إن بدأنا بالحديث عن الجانب السلبي، فقد قدم لاعب الوسط الجزائري حسام عوار والجناح الهولندي ستيفن برجفاين واحدة من أسوأ مبارياتهما، خاصةً الثاني الذي تاه بين تغيير فيسينج لمركزه خلال المباراة ما بين الجناح والدخول لعمق الملعب كصانع لعب، وفي كلا المركزين، كان البطء أفته، وإن كان قد صنع ثلاث فرص لزملائه.

أما الجانب الإيجابي في المباراة، فيتصدره الثلاثي المحلي الظهير مهند الشنقيطي، الجناح مروان الصحفي ولاعب الوسط مختار علي.

الصحفي بتمريرة بكعب القدم نجح في صناعة الهدف الأول للشنقيطي، حيث سدد الأخير من داخل منطقة الجزاء تسديدة مرت من الجميع إلى الشباك الأوزبكية.

أما الأفضل على الإطلاق فهو مختار علي، يمكن أن نعتبره "الجندي المجهول" في وسط ملعب الاتحاد، ربما كونه لاعبًا محليًا هو ما يضيع حقه في الحصول على القدر الأكبر من الحديث إعلاميًا وجماهيريًا، لكن لمسته في كل كرة تجعل منه اللاعب الأفضل في الوقت الحالي بالعميد.

لاعب الوسط السعودي نجح في صناعة ثلاث فرص الليلة، إحداها بتمريرة من وسط ملعب الاتحاد إلى قرب منطقة جزاء باختاكور، لكن تسديدة مروان الصحفي الضعيفة في الأخير، أضاعت خطورة الفرصة.

رايكوفيتش .. أفضليتك لن تشفع لك

الليلة هو ليس بريدراج رايكوفيتش، يمكنك أن تلقبه بجيانلويجي بوفون أو مانويل نوير .. صحيح أن فرص باختاكور كانت قليلة، لكن تصديات حارس الاتحاد كانت أكثر من رائعة.

شوط المباراة الأول تحديدًا شهد تسديدتين خطيرتين من لاعبي باختاكور؛ إحداها قريبة والثانية من بعيدة، وهي التي قوبلت بتصدي ولا أروع من رايكوفيتش باليد اليسرى على الطائر.

فرصتان مثلهما كان يدخل بسهولة في الحارس الصربي، لكن الليلة تعملق بدرجة كبيرة، فكما هي العادة يفاجئنا بالتألق تارة، والتراجع تارةً أخرى.

لذا ورغم الإشادة برايكوفيتش عطفًا على ما قدمه أمام باختاكور، فتألق لا يشفع له للاستمرار في الاتحاد، بل التعاقد مع حارس ضرورة مُلحة في الشتاء المقبل.

ينز فيسينج .. مر التوقف بسلام

مواجهة باختاكور الليلة ربما تمنحنا مؤشرًا إلى إمكانية استعادة المدرب الألماني ينز فيسينج توازنه من جديد في الاتحاد، وهو الذي فقده بعد التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

فوز الليلة في أول مباراة بعد نهاية توقف نوفمبر لم يكن بأداء سيئ أو بتخبط تكتيكي، وتخلى فيسينج به عن "الفلسفة الزائدة" التي عابته على مدار الشهرين الأخيرين.

حتى العامل البدني لم يكن مؤثرًا على اللاعبين بدرجة كبيرة كما كان الحال في الهلال والأهلي على سبيل المثال - كما ذكرنا في المقدمة -.