أمين بخاري: الاتحاد لا يتأثر بغياب أي لاعب، والروح تُخفي النقص

قال أمين بخاري حارس مرمى الاتحاد أن فريقه مطالب بالعودة للمسار السليم خلال مواجهة الوحدة في ديربي المنطقة الغربية خلال الجولة السابعة من الدوري السعود

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال أمين بخاري حارس مرمى الاتحاد أنه وزملاءه جاهزون تمامًا لمواجهة الوحدة في ديربي المنطقة الغربية خلال الجولة السابعة للدوري السعودي مساء اليوم.

وتعرض الاتحاد لخسارة صادمة أمام الحزم في الجولة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان، ويرى بخاري أن فريقه مطالب بالعودة للمسار الصحيح بتحقيق الفوز على الوحدة.

لجنة التراخيص تحرم الاتحاد من الرخصة الآسيوية

إذ قال لصحيفة الاقتصادية "جاهزون تمامًا لمواجهة الوحدة الغريم القديم، هزمنا الشباب ثم التعاون لكننا بعدها خسرنا للأسف أمام الحزم، ولا بد من العودة للمسار الصحيح في الدوري، نريد الاستمرار في مشوار الانتصارات والعودة للمنافسة على اللقب، ولا يزال الوقت مبكرًا لحسم مقاعد المقدمة والأمور بيدنا".

واعترف بخاري بصعوبة مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، بقوله "لدوري أصبح صعبًا جدًا، لا يوجد مباراة مضمونة النتيجة ولم يعد هناك فريق كبير وآخر صغير، كل الفرق كبيرة وتقدم مستويات مذهلة، بإذن الله أنا وزملائي جاهزون تمامًا لمواجهة ديربي الغربية القديم، والمدرب التشيلي لويس سييرا اجتمع بنا كثيرًا هذا الأسبوع، وعملنا معه على تصحيح الأخطاء، وأعددنا أنفسنا جيدا لمواجهة اليوم".

وأتم الحارس السعودي صاحب الـ22 عامًا تصريحاته بالتأكيد على أن الروح القتالية تُعوض وتخفي أي نقص موجود في الفريق، مضيفًا "الاستعدادات لمواجهة الوحدة افتقدت لفترة اللاعبين الدوليين وبعض اللاعبين بسبب الإصابات، لكن الاتحاد دائمًا لا يتأثر بغياب أحد، وإن حضرت الروح اختفى النقص، والجميع يعلم أن مواجهات الاتحاد مع الوحدة دائمًا ما تكون صعبة وقوية، ونحن عاقدو العزم للفوز وحصد النقاط الثلاث والمهمة، والنقاط ستعيدنا لترتيب أوراقنا مجددًا، وجمهور الاتحاد في مكة المكرمة سيكون السند لنا بعد الله في الفوز وتخطي الوحدة".