الاتحاد الهولندي يساعد أياكس للفوز على ريال مدريد

تأجيل مباراة أياكس في الدوري لأجل الراحة قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم تأجيل مباراة السبت المقبل لأياكس ضد زفوله في الدوري حتى يحصل فريق العاصمة على راحة كافية قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

أياكس خسر ذهابًا بهدفين لهدف في أمستردام ويسعى للعودة وقلب الطاولة في مباراة الإياب.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ الاتحاد الهولندي قرر تأجيل مباراة الدوري لأجل حصول فريق أياكس على الراحة الكافية والجاهزية التامة لمواجهة ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو".

وأوضحت أنّ الاتحاد يدعم فريق أياكس للوصول إلى ربع نهائي التشامبيونزليج لأنّ ذلك سيساهم في وصول هولندا للمركز التاسع في ترتيب أندية يويفا والتفوق على النمسا.

وسوف يتيح هذا الأمر مشاركة المزيد من الفرق الهولندية في البطولات القارية وهو ما يسعى الاتحاد لتحقيقه.

إيسكو وبيليه ورونالدينيو - هل تعرف أسمائهم الحقيقية؟ https://t.co/96yOAkwyG0 pic.twitter.com/mYlkP9oGaF — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

وأكدت الصحيفة أنّ فريق زفوله اعترض على القرار ورأى أنّه غير عادل، كما أنّ متصدر الدوري الهولندي، أيندهوفن، انتقد الأمر ورأى أنّ التأجيل سيتسبب في إرباك جدول الدوري.

وسوف يخوض ريال مدريد مباراتين ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك يوم الأربعاء المقبل ثم يوم السبت في الجولة 26 من الدوري قبل مواجهة أياكس.