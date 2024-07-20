"أحدهما وصل إلى إسبانيا" .. موعد إعلان الاتحاد عن ضم ثنائي الهلال رسميًا!

الاتحاد يواصل ضرباته في الميركاتو..

أصبح نادي الاتحاد، قريبًا من الإعلان عن تعاقده مع اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال موسم الميركاتو الصيفي، وهما معاذ فقيهي وصالح الشهري.

وتعاقد الاتحاد رسميًا مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، لمدة عامين، فيما ضم الجزائري حسام عوار، لاعب وسط روما الإيطالي، لـ4 مواسم، والحارس الشاب حامد الشنقيطي، قادمًا من الشباب، لـ5 مواسم، فضلًا عن شراء عقد ثنائي الاتفاق، سعد آل موسى وأحمد الغامدي، ومدّ فترة إعارة حامدي الغامدي.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن إدارة الاتحاد حسمت صفقة معاذ فقيهي، الظهير الأيسر لنادي الهلال، ليصبح لاعبًا اتحاديًا لمدة 4 مواسم، وذلك بعد وصوله اليوم (السبت)، إلى إسبانيا، للتواجد في مقر معسكر البعثة، في مدينة أليكانتي، من أجل توقيع العقود وعمل الكشف الطبي، والتقاط الصور الرسمية للتعاقد.

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وأضاف المصدر أنه لم يتم توقيع العقود حتى اللحظة، ومن المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق نهائي خلال 48 ساعة.

من ناحية أخرى، أفاد "الميدان الرياضي" عبر صحيفة "اليوم"، بأن نادي الاتحاد، سيعلن - أيضًا - خلال يومين، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم صالح الشهري، الذي رحل عن صفوف الهلال بعد انتهاء عقده، ولمدة 3 مواسم مُقبلة.

ويجري الاتحاد تحضيراته الميدانية، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025)، حيث يستهل مشواره بملاقاة الخلود في 24 أغسطس المُقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.