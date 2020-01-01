الوسيط في صفقة محمد كالون يُؤيد الهلال ويكذب منصور البلوي

القضية أعيد فتحها من جديد والجدل حولها متواصل

عادت صفقة محمد كالون والجدل الدائر حولها للواجهة من جديد بعد تصريحات منصور البلوي رئيس الاتحاد السابق حولها، وتكذيبه رواية الهلال التي ظهرت عام 2007.

وتعود أحداث القصة الجدلية إلى نوفمبر 2007 حين وصل كالون إلى الرياض لتوقيع عقود انضمامه لفريق الهلال السعودي، لكنه هرب من النادي وتوجه إلى جدة وسط اتهامات من الإدارة الهلالية بوقوف منصور البلوي رئيس الاتحاد آنذاك خلف هروبه.

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وقد فتحت رعاية الشباب آنذاك تحقيقًا في الأمر انتهى بمنع الأندية السعودية جميعًا من التعاقد مع كالون وكذلك استقالة منصور البلوي وانسحابه من العمل الرياضي تمامًا.

الرئيس المثير للجدل أدلى بحوار مع قناة 24 سبورت السعودية كذب خلاله رواية الهلال حول القصة مؤكدًا أنه لا علاقه له بها وأنها كانت مجرد افتراء لإبعاده عن الرياضة ونادي الاتحاد.

صحيفة الجزيرة السعودية تواصلت مع عبد الله لمساكم الوسيط المغربي في صفقة انتقال محمد كالون، والذي أيد الرواية الهلالية مؤكدًا أن كالون وصل الرياض للانضمام إلى الهلال قبل أن يتلقى عرضًا من الاتحاد لعودته للفريق.

إذ قال "الحقيقة أن كالون وصل الرياض أولًا ومن ثم توجه إلى جدة بتنسيق مع نادي الاتحاد، وقد كنت معه في تلك الرحلة التي كانت على متن طائرة خاصة، الأمر الظاهر أن الاتحاد لم يكن مسؤولًا عن تلك الرحلة لكنها كانت من أحد المسؤولين في النادي".

أضاف "لم تنجح الصفقة مع الاتحاد لأن الهلال أحدث الكثير من المشاكل حولها، لكن نعم صحيح الاتحاد بدأ مفاوضة كالون بعد وصوله للسعودية".

وقد سأل صحفي الجزيرة الوسيط المغربي سؤالًا مباشرًا حول إن كانت قصة الهلال صحيحة أم لا، فأجاب "نعم صحيحة".

وننشر أدناه صورة تؤكد تواجد عبد الله لمساكم مع محمد كالون في الطائرة التي توجهت من الرياض إلى جدة ذلك اليوم.