حصاد الجولة الـ7 بالدوري السعودي - الاتحاد يئن وإقالة خامسة وانتصار أول

نستعرض أبرز الأحداث التي شهدتها الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتهت الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأحد، والتي شهدت عدة أحداث بارزة، مع بقاء الهلال على الصدارة.

إقالة وكروت حمراء وانتصار أول وهروب من المركز الأخير؛ عدة أحداث نطلع عليها فيما يلي..

الزعيم يطير بالقمة والراقي يواصل الانتصارات

الهلال واصل تحقيقه للانتصارات بالفوز أمام ضمك بثلاثية، سجلها جيوفينكو وبافيتيمبي جوميس وكارلوس إدواردو، ليرفع رصيده إلى النقطة 19 بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.

أما الأهلي فانتصاراته استمرت كذلك بقيادة مدربه صالح المحمدي، بالفوز أمام التعاون بنتيجة 3-1، سجل الثلاثية عبد الفتاح عسيري ودجانيني تفاريس وعمر السومة، وأحرز هيلدون هدف السكري الوحيد.

ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يأتي السكري في المركز الـ11 برصيد سبع نقاط.

العالمي يعود بعد غياب لجولتين

النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، حقق فوزًا صعبًا أمام الرائد بثنائية نظيفة، سجلها عبد الرزاق حمد الله ويحيى الشهري، بعد جولتين هُزم بهما أمام الحزم وتعادل أمام الأهلي.

ولم يظهر العالمي بصورة جيدة في المباراة، حيث كان بمقدور الرائد أن يخرج منتصرًا لولا تألق حارس النصر براد جونز وسوء إنهاء الهجمات.

العالمي ارتقى للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الـ14 برصيد خمس نقاط.

موقف العميد يتأزم ويطيح بسييرا

لم ينجح الاتحاد في تعديل أوضاعه، فتلقى الهزيمة الثانية على التوالي والرابعة في الموسم الحالي أمام الوحدة بهدف وحيد، وسط أداء متواضع.

الهزيمة جمدت العميد عند النقطة التاسعة في المركز الثامن، أما الوحدة ففي وصافة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

وقرر مجلس النادي الجداوي برصيد أنمار الحائلي، إقالة التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق، وتكليف المدرب الوطني محمد العبدلي بقيادة العميد خلال الفترة الحالية.

فلسفته الغريبة وضياع هيبته - أسباب إقالة سييرا من الاتحاد

ونستعرض في السطور التالية نقاط سريعة من الجولة:

- شهدت الجولة سبعة انتصارات، وتعادل وحيد بين أبها والفيحاء بنتيجة 1-1.

- الفتح حقق انتصاره الأول بالموسم وهرب من المركز الأخير، بفوزه أمام العدالة بنتيجة 5-3، ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الـ15 وقبل الأخير.

- سييرا خامس الإقالات في الموسم الحالي بعد الكرواتي برانكو مدرب الأهلي، ماريو سفيتانوفيتش مدرب الوحدة، محمد الكوكي مدرب ضمك، وفتحي الجبال مدرب الفتح.

- عاد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ هداف النصر، لهز الشباك من جديد بعدما غاب لمدة 33 يومًا عن حاسة التهديف.

- أكبر نتيجة في الجولة شهدتها مواجهة الفتح والعدالة 5-3.

- حتى الآن الهلال هو أقوى خط هجوم في الموسم، حيث سجل لاعبوه 22 هدفًا، أما أقوى دفاع فهو النصر، الفريق الوحيد الذي استقبل هدف واحد منذ بداية الموسم.

- أضعف خط هجوم هو ضمك (3 أهداف)، وهو كذلك أضعف دفاع (استقبل 16 هدفًا).

- يتصدر البرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال، قائمة هدافي الموسم حتى الآن برصيد ستة أهداف، يليه عمر السومة (الأهلي)؛ جوميس (الهلال)، كاروليس أندريا (العدالة) ورومارينيو (الاتحاد) بخمسة أهداف لكل منهم.

- شهدت الجولة حالتي طرد من نصيب عبد الله الهيمان؛ لاعب العدالة، وجمعان الدوسري؛ لاعب ضمك.