4 قرارات - إيقاف البلطان و120 ألف غرامات على الاتحاد والنصر والأهلي

غرامات لجنة الانضباط على الأندية تتواصل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصلت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إصدار قراراتها بشأن الجولات الخمس، التي لُعبت من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لليوم الثالث على التوالي.

قرارات اللجنة الليلة واصلت بها الغرامات على الأندية، لمختلف الأسباب، مع إيقاف خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب.

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وجاءت عقوبات لجنة الانضباط كالتالي:

- إلزام الاتحاد بغرامة قدرها 100 ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف، إثر قيام جمهوره بإلقاء علب المياه تجاه حارس المرمى وبالمنطقة الفنية المخصصة للعميد، مما أدى لإصابة أحد مسؤولي الاتحاد، خلال مواجهة الهلال في الجولة الرابعة.

- تغريم النصر 10 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، لإلقاء جماهيره لزجاجات المباراة باتجاه مضمار الملعب، خلال مواجهة الشباب بالجولة الثالثة.

- إيقاف البلطان مباراة واحدة عن مرافقة الشباب في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة بها بمختلف بطولات المملكة، مع تغريمه 10 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، بناءً على شكوى نادي النصر ضد رئيس الليوث، والتي اتهمه بها بمحاولة استفزاز جمهور العالمي.

- تغريم الأهلي 10 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، لتأخر تسليم قائمة مباراته أمام الفتح، بالجولة الرابعة.