الاتحاد يُسلم رواتب نوفمبر ويُجهز جيل لمواجهة النصر

النادي سيواجه الفتح في الكأس ثم النصر في الدوري السعودي

أودعت إدارة الاتحاد رواتب شهر نوفمبر في حسابات لاعبي الفريق الأول للنادي، ذلك لتتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد الذين سيضمهم الفريق في سوق الانتقالات الشتوي يناير 2020.

ويشترط الاتحاد السعودي لكرة القدم سداد الأندية لجميع الرواتب الخاصة باللاعبين المحليين والأجانب حتى نهاية نوفمبر ليُسمح للأندية تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وكان الاتحاد قد أعلن ضم الأرجنتيني ليوناردو جيل لصفوفه كأول صفقة له في سوق الانتقالات الشتوي 2020، ومن المتوقع أن يلحق به عدد من اللاعبين الأجانب خاصة في خط الدفاع.

وقد خاض صاحب الـ28 عامًا مرانه الأول مع الفريق يوم أمس استعدادًا لمواجهة الفتح اليوم الأربعاء في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت عدم وجود أي التزامات مالية على الاتحاد تمنعه من تسجيل اللاعبين الجدد في قائمته الشتوية، ومن المنتظر أن تُسجل الإدارة اللاعب الجديد "جيل" للاستفادة من خدماته خلال مواجهة النصر في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم 9 يناير الجاري.

ومن جانب آخر، تُعقد غدًا الخميس في النادي الجمعية العمومية غير العادية لنادي الاتحاد، وتعرض الإدارة خلالها التقريرين الإداري والمالي لأعضاء الجمعية، وستتضمن الجمعية العمومية كذلك توضيح الدعم المقدم من الإدارة ومراجعة العقود الجديدة وكافة الأمور التي تخص النادي الغربي.

ويعيش الاتحاد وضعًا صعبًا للغاية في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ يتواجد في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط.