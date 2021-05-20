فيديو | الاتحاد يحافظ على حظوظه في اللقب والنصر يتشبث بالأمل الآسيوي

العميد يهزم أبها، والعالمي ينتصر أمام الرائد

حقق الاتحاد فوزًا مهمًا أمام أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة"، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف العميد الأول جاء في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من تسديدة بعيدة المدى بأقدام المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وتعادل أبها في الدقيقة 35 من الشوط نفسه، من ضربة جزاء سددها صالح العمري بنجاح، على يمين حارس المرمى مارسيلو جروهي.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، أحرز عبد الإله المالكي الهدف الثاني للنمور من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

هذا الفوز رفع رصيد العميد إلى النقطة 50 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن الوصافة، وخمس نقاط عن الصدارة، فيما تجمد رصيد أبها عند 34 نقطة في المركز الـ12.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، خطف النصر الفوز أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك.

الضيوف تقدموا أولًا في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، برأسية أرنود دجوم بعد متابعة لرمية تماس، نُفذت طويلة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 59 من اللقاء، أدرك العالمي التعادل من تسديدة بأقدام فراس البريكان من داخل منطقة الـ18، وسط اعتراضات من لاعبي الرائد، بداعي وجود خطأ لصالحهم، لكن تقنية الفيديو أثبتت صحة الهدف.

وأحرز النصر ثاني أهداف بعد تمريرات ثلاثية بين عبد المجيد الصليهم وعلي الحسن ثم عبد الرزاق حمد الله، الذي سددها في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

واختتم حمد الله التهديف بإحراز الهدف الثالث من تسديدة من داخل المنطقة، بعدما استلم تمريرة طولية من سامي النجعي ثم راوغ دفاعات الخصم، وسدد على يمين الحارس.

الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 45 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 35 في المركز العاشر بجدول الترتيب.