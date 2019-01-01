المناعي يشعر بالإحباط بعد رحيل كمارا عن القادسية

إدارة النادي أصرت على بيع المهاجم للاتحاد

أبدى يوسف المناعي المدير الفني للقادسية السعودي، استيائه من قرار إدارة النادي بالتخلي عن مهاجم الفريق هارون كمارا لنظيره الاتحاد.

القادسية باع مهاجمه صاحب الـ21 عاماً، إلى الاتحاد في صفقة تقدر قيمتها بـ22 مليون ريال سعودي، بعد منافسة شرسة مع النصر والهلال.

المناعي لم يكن موافقاً على هذه الصفقة رغم القيمة المالية لها، حيث كان يعتبر كمارا أحد العناصر الأساسية لخطته المستقبلية.

تقارير صحفية أكدت معارضة المدرب التونسي لرحيل كمارا منذ البداية، وطلبه رفض جميع العروض المقدمة لضمه.

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ومع ذلك قابلت الإدارة رغبة مدربها بالرفض، لصعوبة رفض المبلغ الضخم الذي تلقاه النادي نظير بيع كمارا.

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ويرى مجلس إدارة القادسية أن قيمة انتقال كمارا للاتحاد، ستفيد فريق كرة القدم من الناحية المالية، كما ستساهم أيضاً في تطوير بعض منشآت النادي.