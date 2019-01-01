الاتحاد المغربي يضع حليلوزيتش على رأس المرشحين لتعويض رينارد

رينارد يقترب من الرحيل عن المنتخب المغربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم بدأ البحث عن بديل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لأسود الأطلس في المرحلة المقبلة.

واقترب رينارد من الرحيل عن تدريب المنتخب المغربي بعد الخروج المفاجيء أمام بنين، في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

ووفقًا لما نشره موقع "البطولة" المغربية، نقلًا عن تقارير فرنسية أن البوسني وحيد حليلوزيتش، مدرب نانت الفرنسي قد يكون المدرب الجديد لأسود الأطلس.

وأشارت التقارير أن حليلوزيتش قرر الرحيل عن النادي الفرنسي على الرغم من وجود موسم أخر في عقده مع نانت ولكن سيتجه لمهمة أخرى.

وأضافت التقارير أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تواصل بالفعل مع حليلوزيتش لمعرفة رأيه في تولي مهمة تدريب المنتخب، وهذا قبل انطلاق البطولة على أن يبدأ مهامه عقب المنافسات.

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ومن المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، الكشف عن المدرب الجديد للمنتخب المغربي، عقب وداع كأس الأمم الإفريقية واقتراب رحيل رينارد.

📊إسلام سليماني في أخر 8⃣ مباريات لعبها في كأس الأمم الإفريقية، ساهم بخمسة أهداف.👌

⚽️ 3 أهداف

🎯 تمريرتين حاسمتين #إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/uV8a0pHiiq

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019