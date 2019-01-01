الاتحاد المغربي يستقر على موعد إعلان خليفة رينار

تعرف على موعد إعلان خليفة رينار

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استقر الاتحاد المغربي لكرة القدم، على موعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب، خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينار.

وعقد الاتحاد المغربي لكرة القدم، اجتماعًا الخميس، حيث اتخذ العديد من القرارات، تم إصدارها في بيان رسمي، جاء نصه كالآتي:

1– الجموع العامة :

تحديد يوم 15 سبتمبر 2019 موعدا لعقد الجمع العام الانتخابي للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.

تحديد يوم 16 سبتمبر 2019 موعدا لعقد الجمع العام الانتخابي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بداية من الساعة 12 ظهرا.

تحديد يوم 16 سبتمبر 2019 موعدا لعقد الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بداية من الساعة السادسة مساء.

2 – المنتخب الوطني والإدارة التقنية :

تكوين لجنة لاختيار مدرب المنتخب الوطني الأول.

تكوين لجنة لاختيار المدير التقني الوطني الجديد.

وسيتم الإعلان عن قرار هاتين اللجنتين في أوائل شهر أغسطس المقبل.

3- اليوم الدراسي :

تحديد يوم 3 أغسطس 2019 موعدا لليوم الدراسي لفائدة رؤساء الفرق والمدربين والحكام .

4- الشركات الرياضية :

تحديد يوم 20 أغسطس 2019 كآخر أجل لحصول فرق القسم الوطني الأول على اعتماد الجمعيات الرياضية من طرف وزارة الشباب والرياضة، حتى يتسنى لها خلق شركة رياضية قبل بداية الموسم الرياضي.

5- وافق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على مقترح يخص فئة الشبان لفرق أندية القسم الوطني الأول والتي تشارك في بطولة الهواة القسم الوطني الأول، برفع سن لاعبيها من 21 سنة إلى أقل من 23 سنة.