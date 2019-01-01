الاتحاد المغربي يرفض طلب الرجاء بشأن ناناح

اللاعب لن يلعب في المباراة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم السبت الاستئناف الذي تقدم به الرجاء البيضاوي لتخفيف عقوبة مهاجمه أيوب ناناح.

وكان المهاجم المغربي قد تعرض للطرد خلال مواجهة حسنية أكادير في البطولة المغربية للمحترفين، وأوقف لمباراتين.

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واعتبرت إدارة الرجاء هذا القرار قاسيًا وطالبت بتخفيض العقوبة عبر طلب وجهته إلى لجنة الاستئناف، لكن تم رفض الطلب وتأكيد عقوبة الإيقاف مباراتين.

وغاب ناناح بالفعل عن مواجهة الفتح الأخيرة في الدوري، وسيغيب الآن عن مباراة سريع وادي زم بعدما كان النادي يأمل في مشاركته بالمباراة.

يُذكر أن ناناح انضم للرجاء قادمًا من الدفاع الجديدي في يناير الماضي، ويُعد من أبرز العناصر التي يعتمد عليها المدرب باتريس كارتيرون.