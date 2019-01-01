الاتحاد المغربي يدعم الوداد أمام الفيفا ولا صحة للانسحاب من أمم أفريقيا

شهد أمس أزمة كبيرة في مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزى لقجع، الدعم الكامل لنادي الوداد المغربي في الاجتماع العاجل الذي أنتهى منذ قليل من قبل الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وشهد أمس أزمة كبيرة في مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي التي أقيمت بملعب "رادس"، في "إياب" نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة (61) لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، من أجل استكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي، وليد الكرتي، وألغاه الحكم بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجي.

وبعد نحو ساعة ونصف من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبي، باكاري جاساما، صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبًا، وذلك بناءً على قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

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وعقد الاتحاد المغربي اليوم السبت اجتماعًا هامًا، أعلن من خلاله على القرارات الآتية..

- مساندة لا مشروطة من الجامعة للوداد الرياضي في هذه الأزمة.

- مراسلة الفيفا لتوضيح المشكلة بكافة الاعتراضات و الوثائق

-اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضي.

-التحضير لاجتماع الكاف المقرر يوم 4 يونيو.