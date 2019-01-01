كأس مصر

الاتحاد المصري يقرر نقل مباراة الزمالك والمقاصة إلى برج العرب

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الزمالك
الثامن والعشرين من أغسطس يشهد ربع نهائي الكأس..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تغيير ملاعب مباراتي ربع نهائي كأس مصر، بين الزمالك ومصر للمقاصة على ناحية، وبين بيراميدز وحرس الحدود على الأخرى.

وستقام المباراتين في الثامن والعشرين من أغسطس، حيث تقام مباراة الزمالك في التاسعة والنصف، على أن تسبقها مباراة بيراميدز في السابعة من اليوم ذاته.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمقاصة على ملعب السلام، وأن تقام مباراة بيراميدز والحرس على ملعب برج العرب.

وبمقتضى التعديل الأخير، تم نقل مباراة الزمالك إلى برج العرب، فيما تم نقل مباراة بيراميدز إلى السلام، بكلمات أخرى تم تبادل الملعبين.

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يذكر أن بيراميدز كان آخر المتأهلين إلى ربع النهائي بالفوز على الأهلي 1-0 أمس.

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