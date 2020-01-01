رسميًا .. فيفا يطيح بلجنة الجنايني ويختار ثلاثة أعضاء جدد لإدارة الاتحاد المصري

اللجنة الخماسية ينتهي عملها بنهاية يناير المقبل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، إنهاء عمل اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، واستبدالها بلجنة ثلاثية جديدة.

وأوضح الاتحاد الدولي في خطاب رسمي، وصل إلى مقر الجبلاية الليلة، أن اللجنة سينتهي عملها بنهاية شهر يناير المقبل، كما كان محدد لها مسبقًا.

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ولم يعلن فيفا في خطابه عن الأعضاء الثلاثة الجدد الذين سيديرون الاتحاد المصري، موضحًا أنه سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

اللجنة الخماسية المكونة من الرئيس عمرو الجنايني والأعضاء محمد فضل وجمال محمد علي وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله، تم تعيينها لإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري قبل عام من الآن بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة، على خلفية الخروج المخزٍ للمنتخب المصري من كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وكان من المقرر أن تنهي اللجنة عملها في بنهاية نوفمبر الماضي إلا أن الاتحاد الدولي قرر مد فترتها حتى 31 من يناير المقبل، على أن تكون من ثلاثة أعضاء بدلًا من خمسة.