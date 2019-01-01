الاتحاد المصري لكرة القدم يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب لكل فريق

يأتي هذا القرار لحسم الكثير من الجدل حول إمكانية فتح المجال للتعاقد مع لاعبي شمال إفريقيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم موقف اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية للموسم الجديد 2019\2020، وذلك بقرارات جديدة.

الاتحاد المصري قرر السماح بتواجد 4 أجانب في قائمة كل فريق في الموسم الجديد، بجانب محترف إضافي لجنسيات شمال إفريقيا أو سوريا أو فلسطين.

ويأتي هذا القرار لحسم الكثير من الجدل حول إمكانية فتح المجال للتعاقد مع لاعبي شمال إفريقيا وقيدهم كلاعبين محليين.

🛑منتخب مصر الـ49 عالميًا، والـ6 إفريقيًا في تصنيف الفيفا لشهر يوليو 2019

▪️ المنتخب قفز 9 مراكز دوليًا في تصنيف هذا الشهر ليحل في المرتبة الـ49 بدلًا من الـ58 pic.twitter.com/GitEtsHHU5 — جول مصر (@goaleg) July 25, 2019

وحول عدد اللاعبين في قائمة كل فريق، فأن الاتحاد المصري للأندية بقيد 30 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل.

في الإطار نفسه سمح اتحاد الكرة للأندية بعدم قيد الأندية للاعبي مواليد 97 في القائمة، وترك للأندية الحرية في قيد أي أعمار في القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبًا.

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يُذكر أن نادي الأهلي قد تواجد ببطولة الدوري المصري نسخة 2018\2019، عقب التغلب على المقاولون العرب في الجولة قبل الأخيرة.