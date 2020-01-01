الاتحاد المصري : سنُعاقب المُخطئ في مباراة الأهلي والزمالك ومباراة القمة في موعدها

كما وجه الاتحاد المصري التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة فوزه بالسوبر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد وجه فيه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي حسمها الأخير لصالحه بركلات الجزاء.

وفي بيانه قال الاتحاد المصري : "وجه الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني عميق شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مجلس أبو ظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية".

وأضاف البيان : "ويؤكد الاتحاد المصري أن هذا النجاح الكبير الذى خرجت به هذه البطولة الخاصة لم يكن مفاجأة بل تم الإعداد له جيدا ولاقى كل التعاون من كافة شركاء النجاح للاتحاد المصري لكرة القدم، وفى مقدمتهم مجلس أبو ظبي الرياضي وشركة برزينتيشن راعية الكرة المصرية".

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كما وجه الاتحاد المصري التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة فوزه بالسوبر، كما تمنى حظًا أطيب للنادي الأهلي.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن الأحداث التي شهدها العرس الرياضي بعد انتهاء المباراة والتصريحات المسيئة من بعض المسئولين ضد الاتحاد، سيتم بحثها جيدًا من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، ومواجهتها بما يناسبها من قرارات لتحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير شهد له الجميع بحسم التنظيم والإعداد.

وفي إطار أخر، أكد الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، حصول الاتحاد على موافقة أمنية بإقامة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري ولا يوجد أمر يستدعى التأجيل.

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية: "اتحاد الكرة هو الذي يدير الكرة المصرية وموعد المباراة متفق عليه منذ فترة طويلة ولن نقوم بتأجيل مباراة القمة وإن شاء الله الأهلي والزمالك قادرين على التأهل لدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية والتنظيم كان على أعلى مستوى من جانب الإمارات خلال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك".