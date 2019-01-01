الاتحاد المصري: ندرس قرار إلغاء الهبوط قانونيًا وتوجيهات الدولة حسمت مدرب المنتخب

مركز التسوية والتحكيم أنصف بتروجيت والنجوم والداخلية وقرر إلغاء هبوطهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق أسامة إسماعيل؛ مدير المركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار إلغاء الهبوط من الدوري المصري الممتاز الموسم المنقضي، موضحًا أنه لم يصل بعد أي قرار رسمي للجبلاية.

لجنة التسوية والتحكيم كانت قد أصدرت حكمًا بالأمس بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي، بناءً على دعوى مقدمة من أندية بتروجيت والداخلية والنجوم.

وتأتي دعوى الثلاثة أندية اتسنادًا إلى إخلال الاتحاد المصري بقواعد المسابقة المتفق عليها قبل انطلاقها.

وقال مدير المركز الإعلامي بالجبلاية، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090": "نحن في انتظار وصول القرار بشكل رسمي، حتى نطلع على الخطاب الرسمي وما إذا كان حكمًا نهائيًا أو يمكن الاستئناف عليه، ووقتها سندرسه من كافة الجوانب القانونية".

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وبسؤاله عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري، أوضح: "حُسم الأمر بتوجهات الدولة أن المدرب سيكون مصري، المفاضلة حاليًا بين ستة أو سبعة مدربين مصريين وفقًا لمعايير معينة، أبرزها الأهداف الحالية للمنتخب والتأهل لكأس العالم 2022 وكأس أفريقيا 2021".

وأضاف: "هناك جلسة يوم الأربعاء المقبل، سيتم التطرق بها لموضوع المدرب، كونه موضوع مُلح حاليًا، لن نكشف عن الأسماء حاليًا احترامًا للمدربين".

كان اتحاد الكرة السابق قد قرر إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، عقب وداع كأس أمم أفريقيا مصر 2019 من دور الـ16.

ويدير الكرة المصرية حاليًا لجنة خماسية مُشكَلة من الاتحاد الدولي "فيفا"، يترأسها عمر الجنايني، لحين إجراء انتخابات جديدة.