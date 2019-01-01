فريق الاتحاد الليبي يبدأ مشواره في الكونفدرالية من نيامي

مشاركة منتظرة لممثل الكرة الليبية

كتب :- مراد دخيل

يبدأ فريق الاتحاد ممثل ليبيا في كأس الكونفدرالية الإفريقية مشواره بلقاء يجمعه مع الجيش النيجري يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب جينيرال سيني كونتاشي بالعاصمة نيامي.

ويقود فريق الإتحاد المدرب البلجيكي ايفان مينارث الذي تعد هذه المباراة هي أول مباراة أفريقية له مع الفريق بعد توليه مهمة قيادة الإتحاد في فبراير الماضي.



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وغادر الفريق إلى النيجر فجر الجمعة بعد أن أنهى معسكره بالعاصمة طرابلس والذي خاض خلاله عدد من المباريات الودية من أجل الوقوف على التشكيلة الأمثل لخوض غمار هذه التصفيات.

وتعاقدت إدارة النادي مع بعض الأسماء في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز صفوف الفريق للظهور بشكل إيجابي خلال هذه المشاركة أبرزها عبدالعزيز الصويعي و بشير الكرامي و أيوب حمدي و المهاجم محمد المريمي.

من جانبه قال حارس مرمى فريق الإتحاد محمد الفرجاني في تصريح خاص لـGoal أنهم عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية على الجيش النيجري في ملعبه من أجل ضمان العبور إلى الدور المقبل، مشيراً إلى أن طموحات الفريق كبيرة للوصول إلى أدوار متقدمة خلال هذه المشاركة بهدف تعويض الخروج المبكر في النسخة الماضية على يد نهضة بركان المغربي من الدور 32، وأضاف الفرجاني أن خوض الفريق لجميع مبارياته خارج ليبيا منذ سنوات بسبب الحظر على ملاعبها يعد عاملاً سلبياً في مثل هكذا مشاركات لكن جماهير الإتحاد دائماً ما تكون متواجدة خلف الفريق من أجل دعمه للذهاب بعيداً وهو ما يحملنا مسؤولية أكبر ويجعلنا نبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد هذه الجماهير الإتحادية.