الاتحاد الكويتي يمدد فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب كورونا

كورونا مستمر في تعليق الحياة الكروية بالكويت.

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، استمرار تعليق أنشطته حتى أواخر شهر أغسطس المقبل، وذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وحرصًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن استمرار تأجيل جميع الأنشطة الكروية، مع ترك الباب "مواربًا" أمام كافة السيناريوهات وفقًا للتطورات وما تحمله الأيام المقبلة، في الحرب التي تخوضها الكويت والعالم أجمع ضد وباء كورونا.

وتم تكليف لجنة المسابقات بوضع تصوراتها للجدول الزمني ورزنامة ما تبقى من بطولات، وفقًا لمتطلبات كل بطولة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة لكافة الفئات.

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وأشاد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، بالتعاون الذي أبدته الأندية مع الاتحاد في هذه المرحلة الصعبة، التي يمر بها العالم أجمع، مشددًا على أن صحة الرياضيين هي أولوية قصوى لدى الاتحاد في هذه المرحلة، والتي تعاضد فيها العالم لحماية الرياضيين والمشجعين على حد سواء.

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وذكر الاتحاد الكويتي في بيانه: "كرة القدم وسيلة وليست غاية، وتبقى حياة وصحة الرياضيين فوق كل اعتبار".

ووجه الاتحاد الكويتي الشكر إلى وزير الشباب، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية، والحكومة الكويتية المتمثلة في وزارة الصحة، وذلك على تواصلها مع الاتحاد فيما يخص تنسيق المواقف والتصورات في مواجهة أزمة كورونا.

واختتم الاتحاد الكويتي بيانه، مشيرًا إلى أنه يضع كافة إمكاناته تحت تصرف الحكومة بما يخدم جهودها للقضاء على فيروس كورونا، وكافة العاملين بالاتحاد مستعدين للتطوع للعمل في أي مجال تراه الحكومة يخدم جهودها، حتى انجلاء الغمة.