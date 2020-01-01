الاتحاد الكويتي: الدوري لن يستكمل إلا بعد توفير سيارات إسعاف

رئيس الاتحاد الكويتي يتحدث عن موقفه من الاستمرار بسبب فيروس كورونا.

أعلن الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا مساء يوم الأربعاء المقبل، من أجل اتخاذ قرارًا بشأن استئناف النشاط الكروي أو تأجيله، بسبب فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الكويتي قد أعلن تعليق نشاط كرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا، بتوصية من وزارة الصحة الكويتية.

وأكد الصباح خلال بيان رسمي، على أن الاتحاد الكويتي، سينفذ تعليمات وزارة الصحة، بشأن استكمال المنافسات النشاط الكروي في الكويت أو استمرار تأجيله.

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رئيس الاتحاد الكويتي تابع: "الاتحاد غير مسؤول عن المباريات الودية للأندية التي أقيمت خلال فترة تأجيل النشاط، خاصة وأن الاتحاد أخطر الأندية بقراره فوز صدوره".

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وشدد الصباح على أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، رفض السماح للحكام بالمشاركة في أي مباريات لا تقام تحت مظلة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في ظل تعليق النشاط الكروي.

واختتم رئيس الاتحاد الكويتي تصريحاته قائلًا: "الاتحاد لن يستطع استئناف النشاط الكروي، ما لم توفر وزارة الصحة سيارات الإسعاف لجميع المباريات".

ومن المقرر أن يتخذ اتحاد الكرة الإماراتي قرار النهائي بشأن استئناف النشاط الكروي في الكويت سواء بالاستئناف أو استمرار تأجيله، بناء على ما ستوصي به وزارة الصحة الكويتية.