الاتحاد القطري يكشف ملعب نهائي كأس الأمير
كشف الاتحاد القطري لكرة القدم عن الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس الأمير في الموسم الحالي والذي سيقام في منتصف مايو المقبل.
وتلعب في الأيام الحالية مباريات الدور الثالث من البطولة، حيث يواجه اليوم الخميس أم صلال نظيره العربي والخور أمام الغرافة.
وأصدر الاتحاد القطري لكرة القدم، بيانًا رسميًا للكشف عن الملعب الذي سيقام عليه النهائي، وموعد إطلاق تذاكر اللقاء للجماهير.
وتقام المباراة على ملعب "الوكرة"، يوم الخميس 16 مايو المقبل.
وكشف الاتحاد القطري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: " رسمياً: نهائي كأس الأمير في استاد الوكرة يوم الخميس ١٦ مايو ٢٠١٩".
رسمياً: نهائي #كأس_الأمير 🏆 في استاد الوكرة يوم الخميس ١٦ مايو ٢٠١٩#الطريق_إلى_استاد_الوكرة#الوعد_الوكرة#الوعد٢٠٢٢ pic.twitter.com/VB5vwCzb8P— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) April 25, 2019
وأرفق الاتحاد القطري صورة برابط موقع حجز التذاكر للجماهير الراغبة في شرائها استعدادًا للنهائي الذي سيقام في مايو.
✍️ @abdoallaiithy محرر "جول" يكشف عن كواليس وحقيقة العروض المقدمة لعمر السومة 🧐👇— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019