العميد في تحدٍ صعب

انتهى صبر المسؤولين في نادي القادسية السعودي، وأصبحت لغة الحزم هي السائدة خلال حديثهم من نظرائهم في نادي اتحاد جدة، رافضين أي محاولات للوساطة لحل الأزمة بين الناديين.

ما هي مشكلة الاتحاد والقادسية؟

في صيف عام 2019، تعاقد العميد مع هارون كمارا؛ مهاجم القادسية، والذي يمتد عقده الحالي مع الاتحاد حتى نهاية موسم 2023-24.

هذه الصفقة كلفت خزينة النادي الجداوي ما تخطى حاجز الـ25 مليون ريال، في وقت كان يعاني به النادي من أزمة مالية، لذلك لم يسدد كامل قيمة التعاقد.

منذ ذلك الحين، لم تتمكن إدارات العميد المتعاقبة في إنهاء ملف هذه الصفقة، حتى كانت سببًا في منعه من إبرام تعاقدات جديدة بالميركاتو الشتوي الماضي، لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

فض المنازعات تحكم لصالح القادسية:

في يناير 2021، أصدرت غرفة فض المنازعات قرارًا ملزمًا على الاتحاد بدفع 11 مليون ريال سعودي للقادسية، قيمة مستحقات مالية متأخرة بصفقة كمارا، لكن كان القرار قابلًا للاستئناف، إلا أن إدارة العميد لم تتقدم باستئناف، ليصير القرار نافدًا.

وقتها لم ينفذ النادي الجداوي قرار فض المنازعات، ليعيد القادسية تقدمه بشكوى أخرى ضده أمام لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

القادسية يرفض مد يد العون للاتحاد من جديد:

ووفقًا للعدد الصادر اليوم الأربعاء، من صحيفة "الرياضية" فإن إدارة القادسية رفض أي محاولات للوساطة من منصور البلوي؛ رئيس الاتحاد السابق، وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي الحالي للعميد، لجدولة المستحقات المتبقية من صفقة كمارا.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي القادسية مصرون على الحصول على المبلغ المتبقي كاملًا، وفي أسرع وقت، من أجل تجهيز الفريق للموسم الجديد، بهدف العودة من جديد لدوري المحترفين بعد الهبوط بالموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى.

وجاء في رد القادسية على طلب الاتحاد: "لا مجال لأي جدولة، تم منحكم عديد الفرص منذ عام 2019، ولم يتم الالتزام بتسديد الدفعات في الوقت المتفق عليه".

الاتحاد في تحدٍ صعب:

العميد لم يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية في يناير الماضي، وأيضًا فشل باختبار الكفاءة قبل الميركاتو الصيفي الجاري، لكن أمامه مهلة حتى 21 أغسطس المقبل، فإما تسديد كافة الديون، أو الحرمان للمرة الثانية على التوالي من إبرام صفقات جديدة.

مشكلة الاتحاد ليس مع كمارا فقط، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أصدرت لجنة الانضباط ضده قرارين بالأمس، لصالح اللاعب عمر بخاري ونادي هجر، وأمامه مهلة 30 يومًا فقط للتسديد، مما يزيد من معاناته.

ماذا قدم كمارا مع الاتحاد؟

صاحب الـ23 عامًا لم ينجح في حجز مقعده الأساسي بتشكيل النمور في موسمه الأول، إذ كان يشارك لبضع دقائق فقط في 17 مباراة، ووقتها لم يسجل سوى هدف وحيد وصنع آخر.

ولم يتغير الوضع في الموسم الثاني، فخلال 22 مباراة، لم يصل لمرمى الخصوم سوى بهدفين فقط، وصنع مثليهما.

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