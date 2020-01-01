فيديو | الاتحاد يواصل تعادلاته ويخسر ثلاث نقاط بجحفلة الفيصلي

العميد لم ينجح في الحفاظ على تقدمه

تمكن الفيصلي من الهروب من الهزيمة أمام الاتحاد في اللحظات الأخيرة، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة المجموعة الرياضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف المباراة الأول جاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، بعد عدة تمريرات بين أقدام لاعبي العميد، حتى وصلت الكرة إلى عبد العزيز البيشي، بقوس منطقة الجزاء، ليمررها بين مدافعي الفيصلي إلى الهارب من الرقابة البرازيلي رومارينيو، لينفرد تمامًا بالمرمى ويضع الكرة بسهولة في الشباك.

وفي الدقيقة 90+2 أدرك الفيصلي التعادل، بعدما أرسل محمد قاسم كرة طولية، وصلت إلى إسماعيل عمر في الجهة اليمنى، ليمرر إلى جيليرمي خارج منطقة الجزاء، سددها بشكل أكثر من رائع في المرمى.

هذا التعادل هو الثالث للنمور في الموسم الحالي، إذ ارتفع رصيد إلى النقطة السادسة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

المزيد من الفرق

أما العنابي فحقق تعادله الثالث أيضًا، وأصبح رصيده تسع نقاط، في المركز الرابع، حيث حقق من قبل انتصارين.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم