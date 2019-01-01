الاتحاد يُواجه الفيحاء في الدوري السعودي دون 5 من لاعبيه

أزمة كبيرة يمر بها الاتحاد

يستعد الاتحاد لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ12 من الدوري السعودي مساء الخميس القادم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويعيش الفريق أزمة حقيقية على جميع الأصعدة.

الاتحاد كان قد خسر مباراة الجولة السابقة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسقوطه أمام الفيصلي 2-1، ويُعاني الفريق من طلب بعض لاعبيه الرحيل وعلى رأسهم مروان دا كوستا وألكساندر بريجوفيتش، وتعززت الأزمة بغياب 5 لاعبين عن صفوفه في مواجهة الفيحاء.

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وغاب عن تدريبات الأمس استعدادًا لمباراة الخميس الثلاثي أمين بخاري وسعود عبد الحميد وهارون كمارا لتواجدهم في معسكر المنتخب الأولمبي السعودي، وكذلك زياد الصحفي للإصابة، والمدافع المغربي مروان دا كوستا لرغبته في فسخ عقده والرحيل عن الفريق.

ويُنتظر أن يلعب الفريق ضد الفيحاء بأربعة لاعبين أجانب فقط، هم كريم الأحمدي وكارلوس فيلانويفا ورومارينيو وبريجوفيتش.

وتحدث هينك تيك كات المدير الفني للاتحاد مع اللاعبين قبل التدريبات يوم أمس بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، وقد شرح لهم خلال حديثه الطريقة التي سينتهجها في التدريبات والمباريات القادمة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للخروج من تلك الأزمة على صعيد الأداء والنتائج.