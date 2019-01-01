الاتحاد يُحاول حل أزمة دا كوستا ويُجهز بديله

هل تنجح محاولات الفريق السعودي؟

تُحاول إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الوصول لحل مع مدافع الفريق مروان دا كوستا حول أزمة مستحقاته المتأخرة وطلبه فسخ عقده والرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وكان المدافع المغربي قد امتنع عن التدريبات مع فريقه وطلب الرحيل في يناير القادم لعدم حصوله على مستحقاته المالية، ليتبع بذلك خطوات زميله إيميليانو فيشيو الذي أعلن تلك الرغبة كذلك عبر حساباته الرسمية في السوشيال ميديا ورحل عن جدة بالفعل، وقد أعلن الاتحاد إحالة ملف دا كوستا للجنة القانونية لدراسته.

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الإدارة الاتحادية تسير في مسارين مختلفين في تعامله مع أزمة دا كوستا، إذ تحاول من جهة التوصل معه لحل ليُكمل مسيرته مع الفريق الذي ارتدى قميصه في يناير من الموسم الماضي، ومن جهة أخرى تُجهز البديل المناسب حال تمسك بموقفه ورحل.

إذ أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن النادي جهز ميزانية لسوق الانتقالات الشتوي بهدف ضم صانع ألعاب ومدافع أجنبي لدعم صفوف الفريق الذي يُعاني بقوة في الدوري السعودي هذا الموسم.

الصحيفة أوضحت كذلك أن دا كوستا ليس اللاعب الوحيد الذي مازال لديه مستحقات مالية متأخرة لدى الاتحاد، بل كذلك زميله كارلوس فيلانويفا الذي مازال لم يتسلم قيمة مقدم عقده البالغة 200 ألف دولار أمريكي.

الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ12 من الدوري السعودي مساء الخميس القادم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وقد خاض تدريباته يوم أمس دون 5 من لاعبيه هم ال ثلاثي أمين بخاري وسعود عبد الحميد وهارون كمارا لتواجدهم في معسكر المنتخب الأولمبي السعودي، وكذلك زياد الصحفي للإصابة، بجانب دا كوستا.

ويُنتظر أن يلعب الفريق ضد الفيحاء بأربعة لاعبين أجانب فقط، هم كريم الأحمدي وكارلوس فيلانويفا ورومارينيو وبريجوفيتش.

يُذكر أن الاتحاد يتواجد في المركز الـ13 من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.