"ضجة لا ينبغي أن تستمر" .. الاتحاد الفرنسي يعلق على الغضب الصيني من كيليان مبابي

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دعا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) فيليب ديالو إلى إنهاء الجدل الدائر حول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كيليان مبابي بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونج، وذلك عقب اعتذار المهاجم. وكان نجم ريال مدريد قد أثار ردود فعل غاضبة في الصين بعد أن أشار إلى ميم شائع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ظهوره في أحد البودكاستات.

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مبابي يثير ردود فعل غاضبة في الصين

وجد مبابي نفسه في قلب جدل واسع النطاق في الصين. فقد وصف المهاجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونج بأنه ديكتاتور خلال ظهوره مؤخرًا في أحد البودكاستات.

وأثارت هذه التصريحات رد فعل فوريًا في السوق الصينية المربحة. فقد رفضت قناة «ميجو» المملوكة للدولة بث المباراة المقبلة لفريق «البلانكوس» ضد «راسينج سانتاندر» يوم الأحد. علاوة على ذلك، قطعت عدة علامات تجارية صينية كبرى علاقاتها باللاعب البالغ من العمر 27 عامًا. فقد أوقفت شركات الألبان «منجنيو» و«شانجهاي ميلكجراوند فود تك»، إلى جانب شركة «إيستروك بيفيراج»، كل أشكال التعاون مع اللاعب.

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدعو إلى إنهاء الجدل

وتدخل رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) ديالو الآن للدفاع عن قائد المنتخب الوطني. ويصر ديالو على أن اللاعب لم يقصد الإساءة، ويعتقد أن هذه القضية يجب أن تُطوى الآن.

وقال ديالو لصحيفة «أويست-فرانس» الفرنسية يوم الخميس: «إنها ضجة لا ينبغي، في نهاية المطاف، أن تستمر، كما آمل، لأن كيليان قد أوضح جيدًا السياق الذي جاءت فيه هذه المشاركة. لقد اعتذر. أعتقد أنه ينبغي لنا الآن أن نترك الأمر عند هذا الحد حتى يتمكن من مواصلة موسمه في أفضل الظروف الممكنة».

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شرح ميم البودكاست على وسائل التواصل الاجتماعي

ينبع الجدل برمته من مزحة متكررة تتعلق بالتأثير المفترض لمبابي على مستوى النادي. غالبًا ما يصمم المشجعون ميمات تضع وجهه فوق صور قادة سياسيين وعسكريين لتسليط الضوء على قوته، مما أكسبه لقب «الديكتاتور» في الصحافة الأوروبية.

خلال بودكاست فرنسي تم حذفه لاحقًا، ناقش مبابي صورة محددة تم فيها تركيب وجهه على صورة ماو تسي تونج باستخدام برنامج «فوتوشوب». وأشار مازحًا إلى الشخصية الموجودة في الصورة بقوله: «شخص ما — أعتقد أنه ديكتاتور صيني». وأشارت صحيفة «تشاينا ديلي» إلى أن الحادثة قدمت «تذكيرًا حادًا بحدود تأثير المشاهير».

مدريد والليجا يسعيان للحد من الأضرار

أصدر كل من نادي ريال مدريد ودوري الدرجة الأولى الإسباني (لا ليجا) اعتذارات رسمية في الوقت الذي يسعى فيه كرة القدم الإسبانية جاهدة لاحتواء التداعيات المالية والاجتماعية. ولا يزال السوق الصيني ذا أهمية بالغة لاستراتيجية الدوري العالمية. وقد اتخذ رئيس الدوري خافيير تيباس إجراءات مباشرة لتخفيف حدة التوترات، حيث أنشأ خلية أزمات وعقد اجتماعًا مع السفير الصيني ياو جينغ يوم الأربعاء.