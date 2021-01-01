فيديو | الاتحاد يضرب الفتح برباعية رائعة

بريجوفيتش يسجل ثنائية

حقق الاتحاد فوزًا مهمًا أمام الفتح برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النموذجي تقدم مبكرًا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق ميتشيل تي فريدي، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، حولها برأسية في الشباك.

وبعدها بسبع دقائق، أدرك العميد التعادل عن طريق نجمه فهد المولد، من تسديدة مباغتة بشكل رائع من الجهة اليمنى لوسط الملعب، سددها مقوسة، خدعت الحارس وسكنت الشباك من فوقه.

وتقدم النمور بالهدف الثاني، في الدقيقة 31 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بأقدام الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

بريجوفيتش عزز من تقدم الاتحاد بالهدف الثالث بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني، بعدما استلم تمريرة رائعة من جاري رودريجيز داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة في الشباك، إذ كان منفردًا بالمرمى.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، أضاف هارون كمارا الهدف الرابع للعميد، لينتهي اللقاء بنتيجة 4-1.

الفوز رفع رصيد النمور إلى النقطة 28 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 18 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.