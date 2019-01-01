تين كات يرفض إراحة لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الفتح في كأس الملك

الاتحاد فشل في الفوز أمام الفتح في الدوري

بدأ الاتحاد استعداداته لمواجهة الفتح يوم الأربعاء القادم في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين سريعًا ومباشرة بعد تعادله مع نفس الفريق يوم السبت الماضي في الدوري السعودي.

النادي الغربي استضاف السبت الماضي فريق الفتح في ملعب الشرائع ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وقد نقلت المباراة من ملعب مدينة الملك عبد الله الله الرياضية في جدة بسبب تجهيزه لاستضافة بطولة السوبر الإسباني في يناير القادم.

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ورفض المدرب هينك تين كات اتباع الإجراء المعتاد بمنح اللاعبين راحة من التدريبات في اليوم التالي للمباراة، إذ أصر على خوض الفريق مرانًا جماعيًا يوم أمس الأحد استعدادًا لمباراة كأس الملك.

وأدى اللاعبون الذين خاضوا مباراة الفتح في الدوري تدريبات استشفائية، فيما أدى الباقون تدريبًا اعتياديًا ركز على تحسين الجوانب الفنية استعدادًا لمباراة الأربعاء في مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يستعيد المدرب الهولندي لاعب الوسط كريم الأحمدي بعد غيابه عن اللقاء الأخير للإيقاف، وكذلك سينضم لاعب الوسط جوناس دي سوزا وحارس المرمى مارسيلو جروهي المسجلين كلاعبي استثمار لقائمة الفريق بعد قرار الإدارة الاستفادة من خدماتهما بدءً من الأول من يناير.

ويعيش الاتحاد وضعًا صعبًا للغاية في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ يتواجد في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط.