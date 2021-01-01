الاتحاد يُغلق 3 قضايا جديدة ويتفادى خصم النقاط

عمل كبير لإدارة العميد في هذا الملف

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نجاح إدارة الاتحاد في غلق 3 قضايا جدد ضد النادي مما يجعلها تتفادى خصم أي نقاط من رصيد الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الفريق الجداوي يعيش موسمًا رائعًا مقارنة بالموسمين الأخيرين، إذ يتواجد رابعًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة وبفارق 6 نقاط فقط عن الهلال في الصدارة، ويستعد لمواجهة الشباب في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال مساء اليوم مع أفضلية عودته من لقاء الذهاب في الرياض بالتعادل 2-2.

إدارة أنمار الحائلي تعمل جاهدة لتوفير كافة الأجواء الإيجابية وإبعاد كل العقبات عن طريق الفريق وتقدمه أكثر في جدول الترتيب، وضمن هذا الإطار كان سعيها لإنهاء الخلافات والقضايا التي تُهدد بخصم نقاط من رصيده.

الصحيفة السعودية أوضحت أن الاتحاد حول المستحقات المتأخرة من صفقة ضم مهند الشنقيطي لنادي أحد، وسدد كذلك مستحقات لاعبيه السابقين علي الزقعان ومعن الحذيفي، ليُغلق تلك الملفات تمامًا.

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يُشار إلى أن الاتحاد نجح مؤخرًا في غلق عدد من القضايا العالقة ضده في الفيفا أبرزها مع جلطة سراي والمدربين هينك تين كات ولويس سييرا واللاعبين جاري رودريجيز وكارلوس فيلانويفا.