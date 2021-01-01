الاتحاد يخشى تكرار سيناريو 2016 أمام الرائد

الاتحاد يستعد لمباراة الجولة القادمة في الدوري السعودي

يستعد الاتحاد لمواجهة الرائد في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء غدٍ السبت، وهو اللقاء الذي سيُقام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ويهدف زملاء أحمد حجازي إلى مداواة جروحهم في اللقاء القادم بعد خروجهم من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفتح الأربعاء الماضي، لكنهم في نفس الوقت يخشون تكرار سيناريو 2016.

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الاتحاد، ومنذ انطلاق دوري المحترفين السعودي وعودة بطولة كأس الملك عام 2008، خرج من المراحل الإقصائية للكأس 7 مرات آخرهم كانت أمام الفتح، وقد حقق نتائج جيدة، ما بين الفوز والتعادل، في 5 من مباريات الدوري التالية لخروجه من الكأس وخسر مرة واحدة.

الفريق الجداوي نجح في تحقيق 3 انتصارات في الدوري السعودي عقب خروجه مباشرة من الكأس، كانت مواسم 2013-2014 أمام الفيصلي و2014-2015 أمام نجران و2016-2017 أمام الوحدة، فيما اكتفى بالتعادل موسمي 2011-2012 أمام الهلال و2019-2020 أمام النصر.

الخسارة الوحيدة للاتحاد في مباراة الدوري السعودي التالية لخروجه من الكأس كانت موسم 2016-2017، حين خرج أمام النصر في نصف النهائي بخسارته 3-1، وواجهه بعد 8 أيام في الدوري وتحديدًا في الثامن من مايو 2016 وتعرض لخسارة ساحقة بنتيجة 5-0.

الاتحاد يُسافر إلى البريدة ويخشى من تكرار هذا السيناريو خاصة أن اللقاء يسبق المباراة المنتظرة والحاسمة أمام الهلال في الجولة الـ25 والتي ستُعزز كثيرًا أو تُحبط تمامًا فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري السعودي.

الاتحاد يتواجد ثالثًا حاليًا في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب والهلال في الصدارة.