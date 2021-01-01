وداعًا مشاكل 2018 .. إنجاز جديد لإدارة الاتحاد في ملف "القضايا المالية"

عمل كبير لإدارة العميد في هذا الملف

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تحقيق إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إنجاز هائل في ملف القضايا والمشاكل المالية المتورط بها النادي منذ عدة سنوات، وذلك بإنهاء كافة القضايا الخاصة بتعاقدات الفريق من أندية أجنبية عام 2018.

الفريق الجداوي يعيش موسمًا رائعًا مقارنة بالموسمين الأخيرين، إذ يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن الهلال والشباب في الصدارة، وقد تأهل لمواجهة الرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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إدارة الحائلي عملت بجد لإغلاق القضايا والشكاوى المقدمة ضد الاتحاد في أورقة الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية ولجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، وقد نجحت هذا الموسم في إنهاء العديد منها.

الإنجاز الجديد تمثل في غلق آخر قضايا الاتحاد مع الأندية الأجنبية التي تعاقد مع لاعبيها خلال عام 2018، وذلك بتسديد آخر دفعة مالية مستحقة لنادي يانج بويز السويسري نظير انتقال الإيفواري سيكو سانوجو والذي يلعب حاليًا بالإعارة لفريق النجم الأحمر الصربي.

وأوضحت الرياضية أن الإدارة الاتحادية كانت قد جدولت ديون النادي السويسري على 3 دفعات سُددت الأولى منهم في مارس 2020، فيما تم تحويل 3 ملايين يورو مؤخرًا هم قيمة الدفعتين الأخيرتين، ويتبقى إجراءات إدارية بسيطة لإغلاق القضية رسميًا.

الاتحاد كان قد نجح في حل عدة قضايا تخص تعاقداته مع اللاعبين خلال عام 2018، أبرزها مع أندية جريميو البرازيلي وجلطة سراي التركي وباشاك شهير التركي وباوك اليوناني، وتلك كانت الأخيرة في هذا العام.