الاتحاد العربي يعلن مواعيد مواجهات كأس محمد السادس

تعرف على مواعيد دور الـ32 بكأس محمد السادس

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور الـ32 ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي مواعيد المباريات، حيث جاءت كالآتي:

يوم الجمعة 13 سبتمبر:

الإسماعيلي يواجه الأهلي الليبي على ملعب ستاد الإسماعيلية.

السبت 14 سبتمبر:

النصر العماني يستضيف الجزيرة الإماراتي، في ملعب مجمع صلالة.

الثلاثاء 17 سبتمبر:

المحرق البحريني يلاقي شباب قسنطينة الجزائري، على ملعب المحرق بالبحرين.

الجمعة 20 سبتمبر:

أولمبيك آسفي المغربي، يستضيف الرفاع البحريني، في المغرب.

الأثنين 23 سبتمبر:

الشرطة العراقي أمام الكويت الكويتي في ملعب كربلاء بالعراق.

الجزيرة الإماراتي يستضيف النصر العماني على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

شبيبة الساورة الجزائري يستضيف الشباب السعودي بالجزائر.

الرجاء المغربي يستضيف هلال القدس الفلسطيني على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

الثلاثاء 24 سبتمبر:

مولودية الجزائر يواجه ظفار العماني في ملعب 8 جولية بالجزائر.

النجم الساحلي التونسي يستضيف شباب الأردن في ملعب المنستير بمدينة سوسة.

السالمية الكويتي يواجه القوة الجوية العراقي في الكويت.