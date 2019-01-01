الاتحاد العربي يسند لقاء الإسماعيلي والاتحاد لطاقم تحكيم سعودي

محمد الخضير يقود مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري تحكيميًا.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عن إسناد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في ذهاب دور الثمانية، لطاقم تحكيم سعودي.

اللجنة المنظمة بالبطولة العربية، أعلنت عن إسناد تحكيم مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، إلى الحكم السعودي محمد الخضير.

ويساعد الخضير محمد مكي علي، وخلف الشمري، بجانب الحكم الرابع ماجد الشمراني، في المباراة التي ستقام السبت 28 ديسمبر.

الاتحاد سيواجه الإسماعيلي مساء يوم السبت، على ملعب ستاد الأسكندرية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 يناير المقبل.

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وصعد الإسماعيلي إلى ربع نهائي البطولة العربية، بعد التغلب على فريق الجزيرة الإماراتي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

كما صعد الاتحاد السكندري، بعد التغلب على المحرق البحريني بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.