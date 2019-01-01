الاتحاد العراقي ينجح في تجديد عقد كاتانيتش لقيادة أسود الرافدين

كاتانيتش يقود تدريب منتخب العراق في تصفيات كأس العالم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح الاتحاد العراقي لكرة القدم، في تجديد عقد المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني لمنتخب العراق، لمدة عام آخر.

كاتانيتش قاد منتخب العراق في كأس الأمم الآسيوية 2019 التي أقيمت في الإمارات يناير الماضي، حيث قدم أداء جيد.

وأشارت تقارير صحفية عراقية إلى أن الاتحاد العراقي اجتمع مع كاتانيتش ووكيل أعماله بهروز دزهبود في أحد فنادق مدينة أربيل لتجديد عقده.

وأشار حسين الخرساني، الناطق باسم اتحاد الكرة العراقي إلى أن الاتحاد نجح في التجديد مع المدرب كاتانيتش لقيادة المنتخب العراقي.

سريتشكو كاتانيتش سيقود منتخب العراق، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد في وقت سابق أنه حدد بعض الشروط والبنود لتجديد عقد المدرب، والتي وافق عليها كاتانيتش ليجدد عقده.