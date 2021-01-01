خاص | حجازي على رأس أجانب الاتحاد لمواجهة الشباب في كأس محمد السادس

الاتحاد حسم هوية أجانبه للمباراة العربية

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي حسم اختيار أجانبه الخمسة لمواجهة الشباب في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الفريق الجداوي كان قد تعادل خارج ملعبه مع الشباب في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية 2-2، وسيلعب لقاء الإياب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة مساء الإثنين القادم.

وفيما تسمح لوائح دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بقيد 7 أجانب في قوائم الأندية للموسم الجاري، تمنع لوائح الاتحاد العربي تسجيل أكثر من 5 أجانب لكل مباراة في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

مصادر جول الخاصة أوضحت أن الاتحاد اختار الخماسي، أحمد حجازي ورومارينيو وكريم الأحمدي وجاري رودريجيز ومارسيلو جروهي، لتمثيله أمام الشباب، فيما استبعد المهاجم ألكساندر بريجوفيتش ولاعب الوسط برونو هنريكي.

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