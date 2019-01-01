فيديو - الاتحاد السكندري يسقط المحرق وآسفي يتعادل بصعوبة أمام الترجي

لقاءات الإياب تقام يومي 23 و26 من الشهر الجاري

اقترب الاتحاد السكندري المصري من التأهل لدور الـ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب المحرق البحريني، بينما حسم التعادل مواجهة أولمبيك آسفي المغربي والترجي التونسي

زعيم الثغر حقق الفوز أمام الفريق البحريني بثنائية نظيفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ16.

أخطر كرات الشوط الأول كانت بالدقيقة 18 بعد تمريرات ثلاثية من لاعبي زعيم الثغر، انتهت برأسية قوية، تألق سيد جعفر؛ حارس المحرق، وأمسك بالكرة.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر الشوط، سجل الاتحاد هدف التقدم من ضربة جزاء، سددها أحمد رفعت بنجاح في سقف المرمى.

سيد البلد أضاف هدفه الثاني في الدقيقة 66 بعدما أرسل سيد سالم تمريرة عرضية متقنة إلى خالد قمر داخل منطقة الـ18، وضعها الثاني القادم من الخلف في الشباك بسهولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء الإياب، في 26 من نوفمبر الجاري، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

🎥 من مدينة #الاسكندرية |



شاهد ⚽ هدف الاتحاد السكندري الثاني ..



⏱️ الشوط الثاني لمباراة فريقي. #الاتحاد_السكندري_المصري : 2

- أحمد رفعت من ركلة جزاء (46)

- خاد قمر (65)#المحرق_البحريني : 0



ذهاب #دور_16#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/74VSO0ceVJ — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) November 3, 2019

وفي الجولة نفسها، حقق أولمبيك آسفي تعادلًا صعبًا على ملعبه أمام الترجي التونسي بهدف لكل منهما، على ملعب المسيرة الخضراء بالمغرب.

باب سويقة نجح في الوصول لمرمى الفريق المغربي في الدقيقة 33 بهدف حمدو الهوني، الذي سدد تسديدة أرضية من داخل الـ18 من الجهة اليمنى، مرت من جميع مدافعي أولمبيك آسفي حتى سكنت الشباك.

وبعدها مباشرةً، أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر في وجه محمد يعقوبي، إثر حصوله على الإنذار الثاني، نظرًا لتدخل عنيف على لاعب الفريق المغربي.

جماهير الفريق المغربي شكلت لوحة فنية رائعة في المدرجات، ومع كثرة إشعال الشماريخ اضطر حكم اللقاء لإيقاف اللعب بضع دقائق، لامتلاء الملعب بالدخان وتأثيره على الرؤية.

أولمبيك آسفي كان له رأي آخر في الدقيقة 84، مدركًا التعادل من تسديدة صاروخية من وسط ملعب الترجي بأقدام محمد مرابط، مزقت شباك فريق الدم والذهب.

ومن المنتظر أن يخوض الفريقان لقاء الإياب في 23 من الشهر الجاري، على الملعب الأولمبي برادس في تونس.