الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع لاعبي الكويت والبحرين

لا يتجاوز مركز التصنيف لمنتخب اللاعب المركز الـ 100 عند إتمام عملية التعاقد

هاني الشمري

يفعل الاتحاد السعودي الموسم القادم 2019-2020 احد قراراته التي اتخذها في ابريل الماضي والذي نص على "اعتماد تصنيف الاتحاد الدولي للمنتخبات كشرط للتعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمستقطبين بحيث لا يتجاوز مركز التصنيف لمنتخب اللاعب المركز الـ 100 عند إتمام عملية التعاقد حيث سيبدأ تطبيق القرار في موسم 2019-2020 ".

وخلال الفترة المقبلة يجب على الاندية السعودية الاستفسار عن تصنيف دولة اللاعب المراد التعاقد معه حيث سيكون اللاعبين محصورين من مائة دولة فقط.

وسيكون لاعب الفيصلي الكويتي فهد الانصاري أكبر المتضررين من هذا القرار حيث أن منتخب الكويت ليس من المائة منتخب في تصنيف الاتحاد الدولي وكذلك اسلام اندريا لاعب نادي العدالة الصاعد حديثاً لدوري المحترفين السعودي وهداف دوري الدرجة الاولى لكون منتخب مدغشقر يقع ترتيبه في التصنيف فوق المائة .

وفقًا لـ @ariyadhiah :



💫نادي كراكوف البولندي يطلب التعاقد مع خالد الغنام لاعب منتخبنا الشاب والقادسية بعد الأداء الرائع في كأس العالم ببولندا.



◀️ الفريق البولندي سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. pic.twitter.com/Y25XcYw8pT — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 31, 2019

يذكر أن هذا القرار صدر قبل بداية الموسم الماضي أبان رئاسة عادل عزت لمجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولم يصدر أي قرار عقب تعاقب عدد من الرؤساء للاتحاد السعودي لإلغاء هذا القرار.

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يُذكر أن هذا البند عند صدوره صاحبه لغط كبير بين الجماهير بين مؤيد ومعارض خاصة أن الموهبة لا علاقة لها بتصنيف منتخب اللاعب فهل يستمر القرار مع الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكره القدم في 28 شوال القادم .