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الاتحاد السعودي يكشف عن قيمة الجوائز المادية لكأس الملك

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قرعة هي الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 64 فريقًا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

تُجري حاليًا لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مراسم قرعة دور الـ64 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعد هذه القرعة هي الأكبر في تاريخ المسابقة بمشاركة 64 فريقًا، تم تقسيمهم لأربع مستويات، يأتي في المستوى الأول الرباعي الهلال والاتحاد والنصر والأهلي.

الاتحاد السعودي كشف عن قيمة الجوائز المادية للبطولة، على أن يحصل البطل على 10 ملايين ريال سعودي، بينما يحصل الوصيف على خمسة ملايين ريال سعودي.

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ومن المقرر أن تُلعب مباريات دور الـ64 على أرض الفريق الذي سيتم سحب اسمه أولًا، مبينة أنه سيتم إقامة قرعة لتحديد ملاعب مباريات الأدوار المتقدمة.

يذكر أن اتحاد جدة توج بطلًا للنسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين، بعدما تغلب على الفيصلي بالنهائي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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