الاتحاد السعودي يكشف التشكيل الجديد للجنة الانضباط والأخلاق

ماجد العريني رئيسًا للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التشكيل الجديد للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد بتعيين رئيس و 3 أعضاء جدد في اللجنة.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تفاصيل تعيين أعضاء لجنة الانضباط والأخلاق الجدد.

وجاء بيان الاتحاد السعودي على "تويتر"، على النحو التالي: " الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة الأستاذ ماجد العريني".

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تشكيل #لجنة_الانضباط_والأخلاق برئاسة الأستاذ ماجد العريني . pic.twitter.com/yY6EMADCgp — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 25, 2019

وجاء كل من فيصل الداود وطلال القحطاني وعبدالعزيز العريفي على مقاعد العضوية بلجنة الانضباط في فترتها الجديدة.