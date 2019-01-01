الاتحاد السعودي يقرر تغيير موعد ومكان لقاء الشباب والرائد بالدوري

مواجهة الشباب والرائد تم تأجيلها لتقام يوم الأثنين بدل الأحد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن نقل مباراة الشباب والرائد، المقرر لها يوم الأحد المقبل، بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانه حول المباراة، حيث جاء نصها كالآتي:

📄| #لجنة_المسابقات: نقل مباراة #الشباب_الرائد إلى استاد مدينة المجمعة الرياضية وإقامتها يوم الاثنين المقبل. pic.twitter.com/NXvKDYb4dw — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) January 31, 2019

"بناءً على البيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 22-1-2019 والذي أفاد بعدم جاهزية استاد الملك فهد الدولي، وملعب الأمير فيصل بن فهد لإقامة المباريات في الفترة الحالية.

وبناءً على الفقرة السابعة من المادة السادسة في لائحة المسابقات والبطولات التي نصت على أنه "يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة".

لذلك قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة نادي الشباب والرائد ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى استاد مدينة المجمعة الرياضية بمحافظة المجمعة لتقام يوم الإثنين الموافق 4-2-2019 م الساعة 6:26 مساءً."