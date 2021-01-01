الاتحاد السعودي يعلن موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021 - 2022

موعد الموسم الكروي الجديد للبطولات السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موعد انطلاق مسابقات الموسم الكروي الجديد بشأن المسابقات في السعودية لموسم 2021 – 2022.

وشهد موسم 2020/2021 إثارة كبيرة ومتعة رائعة بين الأندية في جميع المسابقات، حيث تظل المنافسة حتى الجولات الأخيرة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، على انطلاق البطولات السعودية في شهر أغسطس المقبل، للموسم الجديد 2021 – 2022.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "20 مسابقة مختلفة، موسم جديد يهدينا أبطالًا جدد، البداية .. 12 أغسطس".

ويشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الحالي منافسة قوية، كونها البطولة الأقوى داخل المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت مؤخرًا، عودة الجماهير إلى الملاعب بدايًة من شهر شوال بنسبة 40 %، بعد ابتعادهم بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا.