الاتحاد السعودي يعلق على استضافة مجموعات دوري أبطال آسيا

أول رد فعل من الاتحاد السعودي حول استضافة مباريات دوري أبطال آسيا

علق الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، على إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باستضافة المملكة العربية السعودية لمباريات 3 مجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، عن إقامة مباريات المجموعات الأولى والثالثة والرابعة، في السعودية، على أن تقام المجموعة الثانية بالإمارات، والخامسة في الهند.

ونشر الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي بيانًا رسميًا، يوجه فيه الشكر للقيادة السعودية على الدعم اللامحدود للرياضة السعودية، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في موافقة الاتحاد الآسيوي على استشافة مباريات الثلاث المجموعات.

ومن جانبه، ثمن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي الجهد الكبير الذي قام به الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، والذي قام بتوفير كل الإمكانيات التي مهدت لموافقة الاتحاد الآسيوي، على طلب الهلال والنصر والاتحاد، باستضافة مباريات مجموعاتهم بدوري الأبطال.

المسحل شدد على أن متانة الإجراءات والمنشآت والإمكانات والكوادر البشرية التي تحظى بها السعودية، عززت من ثقة الاتحاد الآسيوي، ورهانه على نجاح مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا الثلاث.

رئيس الاتحاد الآسيوي قال: "المملكة مسعدة بشكل كامل لاستضافة المباريات، خاصة على مستوى الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا".

رسميًا .. تحديد مواعيد وأماكن مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا

واختتم المسحل تصريحاته قائلًا: "اتحاد الكرة سيعمل مع وزارة الرياضة والجهات ذات العلاقة على توفير أقصى درجات الراحة الصحية للبعثات المشاركة حتى تمر الأمور بسلام بفضل الله أولًا، ثم ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ودعم للجانب والرياضي على وجه الخصوص".