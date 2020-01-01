رسميًا .. الاتحاد السعودي يطلب طاقم تحكيم مصري بقيادة جريشة لمباريات الدوري

طلب من الاتحاد السعودي بطاقم تحكيم مصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد السعودي ، طالب بشكل رسمي بالاستعانة ببعض الحكام المصريين خلال الجولات الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتبقى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، 4 جولات فقط على النهاية ويفرق الهلال المتصدر عن النصر الوصيف 6 نقاط فقط.

وكشف الاتحاد المصري عقب موقعه الرسمي، أن الاتحاد السعودي طالب بالاستعانة بطاقم تحكيم في الجولتين 29 و30 بالدوري السعودي.

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وأشار الموقع إلى أن الاتحاد السعودي حدد الطاقم التحكيمي الذي يتكون من جهاد جريشة كحكم ساحة وأحمد حسام طه وتحسين أبو السادات مساعدان، وسيغادر الطاقم إلى السعودية مساء اليوم.

الاتحاد السعودي لم يبلغ نظيره المصري بالمباريات الذي سيديرها طاقم التحكيم المصري، حيث تعد الجولات المقبلة من الأهم حيث ستحدد البطل والهابط في الموسم الحالي.

ويعد جهاد جريشة من أبرز الحكام المصريين خلال الفترة الأخيرة حيث شارك في كأس العالم في روسيا 2018.