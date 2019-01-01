الاتحاد السعودي يشكر الجماهير على دعم الأخضر بكأس آسيا

بعد الدعم الجماهيري للأخضر، الاتحاد السعودي يشكر جماهيره

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، شكره إلى الجماهير، على إقبالها لدعم المنتخب السعودي خلال مشاركته ببطولة كأس أمم آسيا.

المنتخب السعودي فاز في أول مباراة أمام نظيره الكوري الشمالي بأربعة أهداف دون رد، في مباراة الجولة الأولى، ويستعد لمواجهة لبنان غدٍ السبت.

القاسم شكر الجماهير السعودية، عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، على الإقبال على توزيع التذاكر المجانية، التي يقدمها الاتحاد السعودي للجماهير المتواجدة في الإمارات.

🎙️حسين المقهوي : "مباراة الغد صعبة، في ظل خسارة لبنان مباراتها الأولى، وهذه المباراة من أخطر المباريات، لكن بإذن الله تكون الثلاث نقاط هي حليفنا". pic.twitter.com/EC8gXgSIRF — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 11, 2019

الأمين العام للاتحاد السعودي أشار إلى أن الإقبال على التذاكر، يعد مؤشرًا يعكس مدى حب الجماهير للأخضر السعودي، ورغبتهم في مساندته خلال البطولة القارية.

الاتحاد السعودي واصل توزيع التذاكر المجانية لمباراة الأخضر أمام لبنان، في أحد فنادق مدينة دبي، تحفيزًا للجماهير من أجل حضور المباراة.

ويحتاج الأخضر السعودي للفوز على المنتخب اللبناني، من أجل حجز مقعدًا في دور الـ16 ببطولة كأس أمم آسيا 2019.