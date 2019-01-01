الاتحاد السعودي يدرس مع الأندية إقامة دوري رديف

الاجتماع لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة بالدوري

ماجد جزر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تنظيم ورشة عمل لأندية الدوري السعودي للمحترفين من أجل استحداث بطولة لفريق الرديف.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه : "تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورشة عمل مع ممثلي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وأضاف : "يأتي الاجتماع لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة بالدوري للموسم الرياضي 2019\2020".

وأنهى البيان : "من المُقرر أن تُعقد الورشة الأربعاء 18 سبتمبر الجاري بمقر الاتحاد السعودي في الرياض".

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وتأتي هذه الفكرة من أجل دعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمحاولة الكشف عن مواهب شابة جديدة تحصل على فرصة للمشاركة واللعب مع أنديتها.